İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da tramvay raydan çıktı

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, elektrik direğine çarptı.

Vatandaşlar ise araç içinde korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.


Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı. Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görülürken, kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardından seferler normale dönecek.

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