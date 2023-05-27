İstanbul'da tüfekli düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

İstanbul'da kalaşnikof benzeri silah kullanılan düğün konvoyunda trafikte havaya ateş açan, yolu kesip drift ve patinaj yapan magandalar, polis tarafından yakalandı. Ehliyetlerine ve silahlarına el konularak yaklaşık 50 bin lira idari para cezası kesilen şahıslar, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Esenyurt Ispartakule Caddesi üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü bir grup düğün için bir araya gelerek araçlarla konvoy oluşturmuştu. Gruptaki damat Yusuf A., Kalaşnikof benzeri bir tüfekle havaya defalarca ateş açarak terör estirmişti. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla düğünden hemen sonra evinde yakalanan maganda damat gözaltına alınmıştı. Olayda kullanılan tüfek, şarjörlere ve yüzlerce fişeğe el konulurken, damat “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışmaları derinleştirdi. Konvoyda bazı sürücülerin “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptığı ve patinaj çektiği tespit edildi. Ayrıca birkaç şahsın da tabancayla havaya ateş açtığı belirlendi. Sivil trafik ekipleri ve Esenyurt polisi, düğün konvoyu esnasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 FUR 013 plakalı araç sürücüsü Fırat B. ve 34 BHT 07 plakalı araç sürücüsü Görkem G.'yi yakaladı.

Magandalara 50 bin lira ceza

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Fırat B.'ye “drift yapmak” maddesinden 20 bin 342 lira, “film cam” maddesinden 951 lira idari para cezası uygulandı. Diğer sürücü Görkem G.'ye ise “drift yapmak” maddesinden 20 bin 342 lira, “tescilli aracı plakasız kullanmak” maddesinden 6 bin 890 lira, “film cam” maddesinden 951 lira, “teknik değişiklik” maddesinden 436 lira olmak üzere her iki sürücüye toplamda 49 bin 912 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca magandaların sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan Fırat B. ve Görkem G.'ye Esenyurt Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği'nde “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da adli işlem yapıldı. Ayrıca konvoyda ateş açan şahısların silahlarına el konularak, ilgili maddelerden adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan magandalar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Fırat B. ve Görkem G., 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.