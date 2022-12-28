İstanbul'da tüm eğitim kademelerinin desteklenmesi için iş birliği protokolü imzalandı

İmzalanan sözleşme ile tüm eğitim kademelerinin sosyal, kültürel ve sanatsal alanda desteklenmesi sağlanacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TDED arasında “İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem tarafından imzalandı. İş Birliği Protokolü”yle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliği çerçevesinde, tüm eğitim kademelerindeki öğrenci, öğretmen ve idarecilerin akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

"Bu iş birliğini yürüttükçe kazananın ülkemiz olacağına inanıyorum"

İmzalanan sözleşmenin ülkemiz açısından önemli katkı sağlayacağını vurgulayan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Yazıcı; “Türk Dil ve Edebiyat Derneğimizle beraber okul ve kurumlarımızın çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bir araya geldik. Milli Eğitim Bakanlığımızın sosyal etkinlikler yönetmeliğinde de özellikle bu tür sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yapmanın altı çizilerek vurgulanıyor. Bu çerçevede birlikte yapacağımız çalışmalar hepimize çok yönlü katkı sağlayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz vasıtasıyla ülkemizin yarınlarına önemli katkılar sağlayacak. Bu iş birliğini yürüttükçe kazananın ülkemiz olacağına inanıyorum. Bu tür çalışmalarla var olan uygulamaları destekledikçe okullarımızda uyguladığımız müfredatımızın yanı sıra bu tür çalışmalarla birlikte özellikle kültürü, sanatı ve dili ekledikçe kendi değerlerimizi her beraber bütünleştirici bir anlayışla geliştirdikçe çok daha güzel bir geleceği birlikte oluşturacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.