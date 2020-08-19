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İstanbul'da uygulama esnasında 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi

İstanbul’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada çok fazla uyuşturucu maddesi,1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada çok fazla uyuşturucu maddesi,1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 17 Ağustos günü Şişli, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Bakırköy, Arnavutköy, Pendik ilçelerinde uygulama yapıldı. Uygulamada, 3.81 gram bonzai, 3.79 gram esrar, 0.55 gram kokain, 30.84 gram skunk, 5 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 53 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Ayrıca bin 462 kişinin GBT, 668 aracın ve 140 motosikletin sorgusu yapıldı. Aranması olan 2 şahıs da yakalandı.


Öte yandan ekipler 1 araca çakar tertibatından dolayı cezai işlem uyguladı.

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