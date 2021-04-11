İstanbul'da uyuşturucu imalatında kullanılan 9 ton asetik anhidrit ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın uyuşturucu şebekesine düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 9 ton asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu madde imalatında kullanılan “asetik anhidrit” maddesini ülkeye getirmek için arayış içerisinde bulunan şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde şüphelilerin adına kayıtlı ithalat/ihracat işlemleri yapan bir paravan şirket olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, paravan şirket ile birlikte hareket den şüphelilerin kimliklerini belirledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda jandarma, şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak için takibe başladı. Jandarma ekipleri, yurt dışından paravan şirket adına sevki yapılan uyuşturucu hammaddesini 2 bin 500 kilometre boyunca adım adım takip etti. Uyuşturucu hammaddesi yüklü tankların Türkiye'ye girmesiyle yakın takibe başlayan ekipler, hammaddenin Büyükçekmece'de bulunan uluslararası bir lojistik firmasına indirildiğini belirledi. Şüphelilerin uyuşturucu hammaddesini kimin adına ithal ettiklerini belirlemek için bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, beşinci günün sonunda söz konusu hammaddenin sevk edilmek üzere bir tıra yüklendiğini tespit etti.

4,5 ton eroin imal edeceklerdi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden jandarma söz konusu tıra baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince T.K. ve E.K. isimli şüpheliler etkisiz hale getirilirken, tırda yapılan aramada 8 adet tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen sıvı maddenin İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde asetik anhidrit maddesi olduğu tespit edildi. T.K. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ele geçirilen madde ile en az 4.5 ton eroin imalatı önlenerek, terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.

T.K. ve E.K. jandarmadaki sorgulamada, “asetik anhidrit” maddesini Van iline teslim edilmek üzere götüreceklerini ve burada uyuşturucu madde imalatında kullanacaklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer örgüt elemanlarının yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.