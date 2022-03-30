İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 5'i yabancı 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu kaçakçısı ve üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5'i yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda, farklı türlerde toplam 91 kilo 540 gram uyuşturucu madde, 13 kilo katkı maddesi ve 43 kilo 200 gr kimyasal madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent geleniden uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede 21 ve 24 Mart tarihleri arasında Büyükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ilçelerinde, 27 Mart'ta ise Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar ve uyuşturucu madde çoğaltım merkezi olarak kullanılan farklı adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar Narkotik Polisi ve özel harekat timlerince yapılan baskınlarda, 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince operasyon düzenlenen ev ve depolarda gerçekleştirilen aramalarda 42 kilo 600 gram sıvı halde metamfetamin maddesi, 17 kilo 850 gram toz esrar, 11 kilo 750 gram skunk, 9 kilo 590 gram kokain, 8 kilo 450 gram kristal halde metamfetamin, kokainin çoğaltımında kullanılan 13 kilo katkı maddesi, 43 kilo 200 gram sıvı halde kimyasal madde, 1 kilo 300 gram afyon sakızı, bu maddelerin ticaretinde kullanılan hassas teraziler, sıvı vakumlama cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 250 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 13 bin 500 lira para ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan ve sorgulanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 2'si hakkında sevk edildikleri adli makamlarca “adli kontrol hükümleri” uygulanırken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.