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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İstanbul’da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.


İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede operasyon düzenledi. Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 2,5 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi, sahte paralar ve tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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