İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Yılın ilk 3 haftasında 4 bine yakın kişi yakalandı, 613 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da yılın ilk üç haftasında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon ve denetimlerin bilançosu belli oldu. Çeşitli türde toplam 613 kilo 250 gram uyuşturucu madde ve 137 bin 580 hapın ele geçirildiği operasyonlarda, 3 bin 916 kişinin “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine dayalı suç ağlarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 ve 21 Ocak tarihleri arasında, Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde narkotik madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ev, işyeri ve araçlara düzenlenen operasyonlar neticesinde 3 bin 916 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 540 kilo 830 gram Hint keneviri, 34 kilo 810 gram kristal metanfetamin, 34 kilo 400 gram sıvı metanfetamin, 127 bin 680 ecstasy hap, 2 kilo 515 gram kokain, 9 bin 900 captagon türü hap, 695 gram afyon sakızı, 63 kök Hint keneviri, 7 otomatik tabanca, 4 normal tabanca ve bu silahlara ait 59 mermi, bir tüfek ile 12 kilo 800 gr kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyet güçleri tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 613 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 137 bin 580 hapa imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan 3 bin 916 şüphelinin 315'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.