İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Önceden belirlenen adreslerde Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda yapılan baskında, çok sayıda uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

Özel Harekat polisleri baskın yapılan sokağın giriş çıkışlarını yaya ve araç trafiğine kapatarak adeta kuş uçurtmazken, pencereden bakan vatandaşları içeri girmesi için uyardı.

Ekipler, 30 şüphelinin yakalama kararının bulunduğu operasyon kapsamında 22 farklı adrese baskın gerçekleşti. Baskınlarda ‘torbacı' diye tabir edilen 25 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ikametlerde yapılan aramalarda satışa hazır 12 adet skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan arama kararı bulunan 5 kişinin yakalanma çalışması sürüyor.