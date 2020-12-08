İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon

Uyuşturucu satıcılarına İstanbul’da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satıcılarına İstanbul'da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.


13 adrese özel harekat polisleriyle birlikte girildi


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin altı aylık teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 13 adrese narkotik ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.