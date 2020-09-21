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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Beylikdüzü ve Sancaktepe’de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Beylikdüzü ve Sancaktepe'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.


Yakalana bir şüpheli tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü ve Sancaktepe'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Üç gün önce yapılan operasyonda 67 kilo 500 gram hint keneviri (skunk), 48 kök hint keneviri bitkisi ve çok sayıda bitkinin yetiştirilmesinde sera malzemesi olarak kullanılan materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi emniyete biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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