İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı anları kamerada: Silahını çekip peşlerinden koştu

Kağıthane'de bir kişinin içinde bulunduğu park halindeki otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir araç içerisindeki kimliği belirsiz şahıslar, içinde Abdullah T.'nin olduğu park halindeki 06 DID 489 plakalı otomobile uzun namlulu silahla kurşun yağdırmıştı. Olayda otomobile 14 kurşun isabet ederken, kurşunlardan biri aynı sokaktaki bir evin camına isabet etmişti. Otomobiline kurşun yağan Abdullah T., araçtan inerek kaçarak uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yaşanan o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saldırıdan kurtuldu, silahını çekip peşinlerinden gitti

Görüntülerde siyah bir araç park halinde durduğu esnada hafif ticari araç duraklama yapıyor. O esnada silahlı saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırıdan sonra hafif ticari araç sokağa girerek uzaklaşıyor. Siyah araçtan inen saldırıya uğrayan kişi de silahını çekerek mermiyi namluya sürüyor ve saldırganların arkasından koşuyor. Ardından vatandaşlar koşarak geliyor.