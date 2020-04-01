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İstanbul'da virüs fırsatçılarına bir operasyon daha

İstanbul Bağcılar’da, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 7 koli maske ele geçirildi.

İstanbul Bağcılar'da, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 7 koli maske ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre Bağcılar'da bir iş yerinde yasa dışı maske üretildiği bilgisini edinen polis harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam Barbaros Mahallesinde bulunan bir iş yerine İlçe Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde 7 koli kaçak maske ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı olarak faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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