İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da yaban hayatını fotokapanla görüntüledi

İstanbul’da çeşitli bölgelere kurulan 20 fotokapana çeşitli yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

İstanbul'da çeşitli bölgelere kurulan 20 fotokapana çeşitli yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Karaca, kurt, tilki, yaban kedisi ve geyiklerin ormandaki halleri kendilerine hayran bıraktı.



İstanbul'da bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için çeşitli noktalara foto kapan kameraları yerleştiriyor. Kameralar hayvanları izlerken bir birinden ilginç görüntüler de kaydediyor. Müdürlük bünyesinde 20 tane foto kapan bulunuyor. Bunlardan 7 tanesi av koruma faaliyetinde kullanılırken, 13 tanesi de Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında yaban hayvanlarının izlenmesi için kullanılıyor.


Karaca, kurt, tilki, yaban kedisinin ormandan geçişleri foto kapanlar tarafından görüntülenirken, koşan karaca ilginç görüntü oluşturdu. Su ihtiyacı için bırakılan su yalaklarına ve kendileri için bırakılan yemlere gelen kızıl geyiklerin görüntüsü kendilerine hayran bıraktı.

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