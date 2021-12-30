İstanbul'da yabancıya en çok Esenyurt'tan konut satıldı

Yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıya en çok konut satılan ilçelerin başında 7 bin 905 adetle Esenyurt gelirken, onu 2 bin 608 konut ile Beylikdüzü takip etti.

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita, İstanbul'daki yabancıya konut satışının ilçe ilçe detaylarını çıkardı. Şirketin araştırmasına göre, yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıların en çok Esenyurt'ta konut satıldı; 7 bin 905 adet. Esenyurt'u 2 bin 608 adet konutla Beylikdüzü izledi. İstanbul'da Ocak-Kasım döneminde yabancıların en çok konut aldığı üçüncü ilçe bin 734 ile Başakşehir olurken, onu bin 104 ile Avcılar takip etti. Bu dönemde 4 ilçede bin rakamı aşıldı. Yılın 11 ayında Kağıthane'de 839, Büyükçekmece'de 772, Zeytinburnu'nda 654, Bağcılar'da 644, Küçükçekmece'de 600, Kartal'da 581, Kadıköy'de 541, Sarıyer'de 515, Şişli'de 486, Ümraniye'de 460 adet konut satıldı. Bahçelievler 393, Bakırköy 355, Fatih 351, Beyoğlu 346, Eyüpsultan ise 322 konutla listede yer aldı. Diğer ilçelerin toplamında ise bin 959 adet konut yabancılar tarafından alındı.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, bu sene ilk 11 ayda önceki yıl toplamlarından daha fazla yabancıya konut satıldığına dikkat çekerek, “İstanbul'un satışta başı çekmesi normal. İki kıtanın buluşma noktası ve yatırım cazibesi herkesin dikkatini çekiyor” dedi.