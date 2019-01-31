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İstanbul'da yağmur başladı

İstanbul için günler öncesinden yapılan uyarının ardından akşam saatlerinde Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı.


İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerin başlayan yağmur nedeniyle özellikle E-5 karayolunda araç trafiği oluştu. Vatandaşların bazılarının yağmura hazırlıksız yakalandığı görülürken, hava tahminlerini takip edenlerin tedbirli oldukları görüldü. Yağışın gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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