İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'den giriş yaparken, mega kentte yağmur da etkili olmaya başladı. Yağıştan dolayı trafikte yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarıları arka arkaya geldi. İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu. Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına sığındı. Yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Öte yandan şiddetli yağmur beraberinde yoğun trafiği de getirdi. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu saat 15.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

“Her zaman hazırlıklı olmak lazım”

Yağışlara hazırlıklı olduklarını söyleyen Ali Söğüt isimli bir vatandaş, “Kar da gelecek. Kar öncesi yağmur gelmesi lazım. Gece 12'den sonra kar gelir. Hazırlıklıyım. Özellikle İstanbul'un havası sürekli değişkendir. Her zaman hazırlıklı olmak lazım. Kar manzarasını tabii ki özledim. Neredeyse 2017'den bu yana kar düşmedi ciddi bir şekilde. İnşallah iki gün sonra tam böyle manzaralık kar görürüz inşallah” dedi.

“1986-1987'deki kar yağışını istiyorum”

Yağışa yakalanan bir vatandaş, “Hava durumu raporları, ‘kar gelecek' diyor. Yağsın istiyoruz. Arabayla geldim. Buradan tramvaya bineceğim. Eve geçeceğim. Ben 1986-1987'deki kar yağışını istiyorum. 15-20 gün yağsın. Bu devirde yağmaz” dedi.