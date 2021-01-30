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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle E-5 karayolu üzerinde az sayıda araç bulunurken, sokaklar da vatandaşların az olduğu görüldü. Yağmura yakalanan vatandaşlar, şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Etkili olan yağmur ve vatandaşların şemsiyeyle korunma çabası kameralara yansıdı.

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