İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam saatlerine kadar devam etti.

İstanbul'da dün başlayan yağışlar bugün de aralıksız devam etti. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan yağmurun, su kaynaklarının doluluk oranına olumlu etki sağlayacağı düşünülüyor.

İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı. Yağışlı havaya rağmen İstanbullular, günlük hayatlarını sürdürmek için önlemler aldı. Vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.