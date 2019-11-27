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İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Gece sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmur bulutlarının gün boyunca İstanbul'un üzerinde olacağı tahmin ediliyor.


Yağmur beraberinde rüzgarı da getirdi


Gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, İstanbul genelinde etkili oldu. Yağan yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak.

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