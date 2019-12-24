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İstanbul'da yağmur hazırlıksız yakaladı

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.


İstanbul'da günlerdir lodosun etkisiyle beklenen sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Sabah saatleri şehrin bir çok ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir anda bastıran yağmurda bazı vatandaşlar sırılsıklam ıslanırken, bazı vatandaşlar ise şemsiye ile korunmaya çalıştı. İstanbul trafiğinin de yavaşlamasına neden olan sağanak etkisini göstermeye devam ediyor.

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