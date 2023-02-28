İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da yağmur yerine çamur yağdı

İstanbul’da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üzeri çamurla kaplandı.


Kurak bir mevsim geçiren mega kent İstanbul'da yağmur yağması beklenirken, toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üzeri çamurla kaplandı. Aracının çamurla kaplandığını gören sürücü Şaban Üner, “Akşam araçlarımızı yıkadık. Sabah geldiğimizde araçların üzeri çamurdan sapsarı olmuştu. Araçların içerisinden dışarıyı göremiyorduk. Tekrar yıkamaya verdik. Yine yağınca akşam verdiğimiz para yandı” dedi.

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