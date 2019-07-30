İstanbul'da yakalanan trafik magandalarına 8 bin 499 lira ceza

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren, minibüs ve kamyonla “makas” atan 3 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara toplamda 8 bin 499 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da bir minibüs şoförü ters istikametten girerek ve araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. O anları kaydeden bir sürücü yaşananlar sosyal medyada paylaşmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu ve Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde ise motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Sultangazi'de bir kamyon şöförü ise trafikte “makas” atarak yola moloz dökmüştü. Trafikte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atmıştı.

Olayların medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, makas atan minibüsün plakasının 34 M 2762 olduğunu sürücüsünün ise H.Ö.B. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenerek yakalanan sürücüye, ( Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden bin 2 lira, (Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak) maddesinden 844 lira, (Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak) maddesinden 108 lira, (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak) maddesinden 108 lira, (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 170 lira idari para cezası kesildi. Minibüsü trafikten men edilen magandanın sürücü belgesine ise 2 ay süreliğine el konuldu.

Jandarmanın yanından tek teker üstünde geçmişti

Tek tekerlek üstünde trafikte terör estiren 06 RNT 27 plakalı motosikletin sürücü Enes B.'ye de, (motosiklet kullananların devamlı iki elleri ile taşıtları sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesinden 235 lira, (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesinden ise 108 lira idari para cezası kesildi. Magandanın ehliyetine el konuldu.

Hafriyat kamyonlu magandaya ceza yağdı

Sultangazi'de ise hafriyat kamyonuyla terör estiren 34 PR 099 plakalı aracın sürücüsü R.O.'ya ise, (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesinden bin 2 lira, (sürücü belgesi olmadan arac kullanmak) maddesinden 2 bin 18 lira, (muayenesi yapılmamış bir araca verilen izin sonrasında muyenesini yaptırmadan trafiğe çıkmak) maddesinden 488 lira ve (ehliyetsiz sürücüye araç kullanmasına izin vermek) maddesinden 2 bin 18 lira olmak üzere toplamda 5 bin 526 lira idari para cezası kesildi.

Sultangazi'de 41 RK 888 plakalı hafriyat kamyonuyla yola moloz döken K.B.'ye de (Yükü karayoluna değecek, dökülecek, saçılacak, akacak şekilde yüklemek) maddesinden 225 lira, (Muayenesi bitmiş araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 235 lira idari para cezası kesildi. Şubede işlemleri tamamlanarak şüpheliler, (Kara,deniz veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesinden işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi.