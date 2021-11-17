İstanbul'da yakalanan zehir taciri 32 kişi adliyeye getirildi

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı belirlenen 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İstanbul Anadolu Yakasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Bu sabah şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen kontrolün ardından şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi.