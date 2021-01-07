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İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. 5 adet ‘suikast silahı' olarak tabir edilen kalem tabanca ve 36 silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için 1 ve 6 Ocak tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi.


Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 36 ruhsatsız tabanca, 5 adet ‘suikast silahı' olarak tabir edilen kalem tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 35 şarjör, bu silahlara ait çeşitli çapta 53 fişek, 180 tabanca namlusu, 3 sürgü ve tabanca gövdeleri ele geçirildi.


Yapılan araştırmalar adreslerden birinin silah atölyesi olarak illegal bir şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Söz konusu işyeri mühürlenirken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden ikisi ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildi. Bir şüpheli ise “Silah İmalatı” ve “Silah Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 5 şahıs hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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