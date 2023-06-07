İstanbul'da yasadışı avcılık yapan 6 kişiye toplam 220 bin TL para cezası

İstanbul'da kaçak karakıllı midye avcılığı yapılan 3 kişiye 46 bin 693,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, 1.5 ton ağırlığında midye ele geçirildi. Tekne ışıklarını kapatarak yasadışı avcılık yapabileceğini düşünenler Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. 3 kişiye 173 bin 917 TL para cezası kesildi, yakalanma anları kameraya yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda karakıllı midye avcılığı, kaçak trol avcılığı olmak üzere kaçak su ürünleri avcılığına yönelik 4 Haziran Pazar günü denetim yapıldı. Denetime, İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı katıldı. Denetimde, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali önlerinde yaklaşık 5 metre civarında bir teknenin yasak alanda ve yasak dönemde karakıllı midye avcılığı yaptığı tespit edildi. Yasak sahada ve yasak dönemde kaçak karakıllı midye avcılığı yapılan teknede, 50 çuval yaklaşık 1.5 ton ağırlığında karakıllı midye ele geçirildi. Karakıllı midyeler canlılığını koruduğundan doğal yaşam alanları olan denize geri bırakıldı. Yapılan denetimde; 1 adet 5 metre boyunda ahşap tekne, 25 metre hortum, 1 adet hava kompresör, 1 adet dalış regülatör,1 adet kürek, 1 adet dalış elbisesine el konuldu. El konulan bu istihsal vasıtaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyeti kamuya geçme kararı alınarak yediemin limanına teslim edildi. Bahse konu denetimde; 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 46 bin 693,00 TL İdari Para Cezası uygulandı.

Işığını kapatarak avcılık yapanlara 173 bin 917 TL para cezası

Tekne ışığını kapatarak avcılık yapanlar Sahil Güvenlik'ten kaçamadı. 6 Haziran 2023 tarihinde ise; Sahil Guvenlik Harekat Merkezi tarafından Rumelifeneri'nden Rumelikavağı istikametine doğru 8 metre civarında bir teknenin, farlarını söndürmek suretiyle seyir halinde olduğu ve kaçak trol avcılığı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, kaçak trol avcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplamda 173 bin 917 TL idari para cezası uyguladı. 8 metre boyundaki tekne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak yediemin limanına teslim edildi.