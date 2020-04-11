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İstanbul'da yasağın ardından meydanlar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydanların boşaldığı görüldü.

İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydanların boşaldığı görüldü. Boş kalan Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı havadan görüntülendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Sultangazi'de de meydanlar boşaldı. Boş kalan Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı havandan görüntülendi.

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