İstanbul'da yasak sonrası toplu taşıma seferleri seyrek şekilde yapılıyor

Haftasonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'da toplu taşıma seferleri de durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kapsam dışında olanlar için sabah ve akşam saatlerinde seyrek şekilde otobüs ve metrobüs seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından seferlerini sabah ve akşam saatlerinde azaltarak sürdürüyor. Bu kapsamda 445 İETT hattında sabah ve akşam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Metrobüs seferleri sabah 06.00-09.00 ve akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla yapılacak.

Yasağın ilk gününde işine gitmek zorunda olan çalışanlar, toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı. Bahçelievler metobüs duraklarında sabah saatlerinde gelen vatandaşlar işe giderken toplu taşıma aracı kullandı.

“Devletimize teşekkür ederiz”

İşten dönen sağlık çalışanı Mustafa Şahin, çok yoğun çalıştıklarını ifade ederek, “Şu an nöbetim bitti eve dönüyorum. Devletimizden Allah razı olsun böyle imkanlar sağladıkları için bize bu zor günlerimizde teşekkür ediyoruz”