İstanbul'da yaşlı kadına kapkaç kamerada: Kadınları hedef alan çete çökertildi

Beyoğlu'nda motosikletli ve kasklı iki şahıs, hedef aldıkları 5 kadının çantasını kapkaç yaparak kaçtı. Olay anı kameralara yansırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaç çetesini, kullandıkları çalıntı motosikletten tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Piyalepaşa, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Fetihtepe Mahalleleri'nde farklı zamanlarda yaşanan olaylarda kadınları hedef alan kasklı iki şahıs, motosikletle dolaşmaya başladı. Şahıslar takibe aldıkları Nebahat Y., Dilek T., Gülbahar Y., Nuran Ç. ve Mahmure E.'nin çantasını, yanlarına motosikletle yaklaşıp saniyeler içerisinde kapkaç yaptı. Mağdur kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için ilçe genelinde çalışma başlattı.

Kapkaç çetesi kadınları hedef alıyormuş

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şahısların kullandığı motosikletin plakasını tespit ederek çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti çalan şahsın ise Kadircan S. olduğunu bulan Beyoğlu polisi, bir süre sonra cezaevine girdiği öğrenilen ve 37 suç kaydı olan şahsın deposuna baskın düzenledi. Baskında kapkaçlıların kullandığı motosiklet ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda kapkaççıların ise emniyette toplamda 14 suç kayıtları olan Yunus Emre G. ve Polat T. olduğunu tespit etti.

Beyoğlu polisi kapkaççıları kıskıvrak yakaladı

Kadınların adeta kabusu haline gelen kapkaççıların son işinden yola çıkan polis ekipleri, şahısların olduğu tespit edilen iki farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapkaççılar Yunus Emre G. ve Polat T. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadına kapkaç anı kamerada

Beyoğlu'nda yaşlı kadının, kapkaç mağduru olduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, sokak içerisinde yürüyen kadının arkasından gelen motosikletli kapkaççıların çantayı alarak kaçtığı, yaşlı kadınında arkalarından koşmaya çalıştığı görülüyor.