İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yediği ottan zehirlenen kadın konuştu

İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım.

İstanbul'da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.



İstanbul Esenyurt'ta Cumartesi günü ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner, konuştu. Karacaner, marketten aldığı ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını daha sonra da fenalaştığını söyledi.



"Onu da doğradım içine şifa olur niyetine"


Zehirlenme şikayeti ile hastaneye başvuran Sevim Karacaner, “ Esenyurt'tan marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Onu yedikten kısa bir süre sonra baş dönmelerim başladı. Görme bozukluğum başladı. Diz kapaklarımın dermanı kesildi. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Midem bulandı ama çıkartamadım. Baya bir kötü oldum. Sonra hastaneye geldim. Cumartesi yedim ve hala etkisi sürüyormuş. Cumartesi günü hastaneye geldiğimde de gıdadan zehirlendiğimin bilgisini aldım. Eşim yedi, kızım yedi. Kızım yoğurtla yedi onu etkilemedi. Ben direkt yedim. Isırgan otuna benziyordu. Acaba ısırgan otunun biraz daha büyümüşü mü dedim. Isırgan otunu görmüştüm ama o şekilde değildi. Elimi de biraz yakınca ısırgan otu olarak algıladım. Bilsem almazdım doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor. Doktorlar geçeceğini söyledi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.