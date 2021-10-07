İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 10 kilo 411 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 149 bin 377 kişi sorgulanırken, 10 kilo 411 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 149 bin 377 kişi sorgulanırken, aranan 449 kişi, yoklama kaçağı 268 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 10 bin 411 gram uyuşturucu madde, 8 bin 403 adet uyuşturucu hap, 46 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 135 adet fişek ele geçirildi. 24 bin 694 araç ve bin 10 motosikletin denetlendiği uygulamada 924 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edilerek toplamda 95 bin 180 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında bin 186 iş yeri kontrol edilirken, 24 şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak 5 bin 216 TL idari para cezası uygulandı.