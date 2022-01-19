İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin alkollü olup olmadığı alkolmetre ile ölçüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphe ettikleri sürücülerin alkollü olup olmadığını alkolmetre ile ölçtü.

"Rexo"da uygulamada yerini aldı

Uygulamada hassas burunlu narkotik köpeği "Rexo" bulunarak araçlarda arama gerçekleştirdi. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri yapıldı.