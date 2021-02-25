İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur Uygulaması'

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Helikopter destekli yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 661 şahıs ile 307 yoklama kaçağı yakalanırken, 40 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde aynı anda gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması'na İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 261 personel katıldı. 152 noktada gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Yapılan uygulamada 114 bin 870 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 661 şahıs ve 307 yoklama kaçağı yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 40 adet ruhsatsız tabanca ile 459 adet fişek, 4 bin 906 gram uyuşturucu madde, 341 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin 280 Türk Lirası ele geçirildi. Trafikte kontrol edilen 19 bin 467 araç ve 611 motosiklet içerisinden 882 araç ve motosiklete işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi. Bu işlemler sonucunda ise 127 bin 613 Türk Lirası para cezası uygulandı.