İstanbul'da Yemen'e yardım müzayedesi

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde Yemen'e yardım ulaştırmak için müzayede yapıldı. Müzayedede enstitüde özel olarak üretilen el sanatları ürünleri, İbrahim Çallı, Şevket Dağ gibi ünlü Türk ressamlarına ait yağlı boya tablolar, Yusuf İyilik koleksiyonundan antik tekstil ürünleri, hüsn-i hat tabloları yanında hayırseverlerin yaptığı bağışlardan oluşan toplam 100'den fazla eser sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak yardımda bulunmak amacıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın desteklediği bir müzayede organize etti. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da katıldığı müzayede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun yönettiği müzayedeye Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Esra Hatipoğlu, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, YÖK üyesi Bülent Arı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, İstanbul Milletvekili Belma Satır, Hattat Hasan Çelebi, iş ve sanat camiasından da değerli isimler katılım sağladı.

“Müzayedede elde edilen gelirler, Yemen'deki savaşzedelere ulaştırılacak”

Yemen'e yardım amacıyla yapılan müzayedede, enstitüde özel olarak üretilen kıymetli el sanatları ürünleri, İbrahim Çallı, Şevket Dağ gibi ünlü Türk ressamlarına ait yağlı boya tablolar, Yusuf İyilik koleksiyonundan antik tekstil ürünleri, hüsn-i hat tabloları yanında hayırseverlerin yaptığı bağışlardan oluşan toplam 100'den fazla eser sanatseverlerle buluştu. Müzayededen elde edilen gelir, Üsküdar Kaymakamlığı ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kanalıyla Yemen'deki savaşzedelere ulaştırılacak.

“Yemen çaresiz gözlerle bizlerden umut olmamızı beklemektedir”

Müzayedede konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya “Yemen, kemiklerinin tozu çöl kumlarına karışan Osmanlı askerlerinin hicran yaralarının biriktiği yerdir. Yemen bugün, Ebrehe'nin torunlarının vesayet savaşları altında, açlık ve susuzluktan yaşam mücadelesi verenlerin ülkesidir. Yemen bize uzak değildir. Topraklarımızın dışındaki en büyük Türk şehitliğinin bulunduğu Yemen şimdi, çaresiz gözlerle bizlerden umut olmamızı beklemektedir” dedi.

“Milletimiz hiç kuşkusuz Yemen'deki drama sessiz kalmayacaktır”

Programa katılan MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, konuşmasında milyonlarca Yemenlinin dünyanın en büyük gıda krizini yaşadığının altını çizerek, “Ülkede 22 milyon kişi yardıma ve korunmaya muhtaç, son 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık her 10 dakikada bir Yemenli çocuk açlık ve hastalıktan ölüyor. Mazlumların umut bağladığı bir medeniyetin ve ülkenin mensupları olarak yaraları sarmak ve ihtiyaçları karşılamak için her çığlığa gönülden karşılık vermek bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir; milletimiz hiç kuşkusuz Yemen'de yaşanan drama da sessiz kalmayacaktır” dedi.

Program sonunda konuşan İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek enstitünün ilk kez organize ettiği müzayede için bağışçılara ve koleksiyonerlere ve tüm hayırsever katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.