İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yeni av sezonu Vali Yerlikaya'nın katıldığı törenle açıldı

İstanbul’da su ürünleri av sezonu, Vali Ali Yerlikaya’nın da katılımıyla Yenikapı Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle başladı.

İstanbul'da su ürünleri av sezonu, Vali Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı.


Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda da yeni av sezonu nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Yerlikaya, balıkçı teknesine çıkarak ilk anonsu gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya balıkçılarla birlikte denize kovalarla balık dökerken, törene katılan vatandaşlara balık ikram edildi. Av sezonunun ilk gününde balıkçılara sahil güvenlik ekipleri de eskortluk yaptı. Tören sonrası gemiler avlanmak üzere denize açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.