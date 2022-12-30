İstanbul'da yılın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi

İstanbul'da yılın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yılın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saati bitimiyle birlikte eve gitmek için yola çıkan vatandaşlar, mega kentin bazı noktalarında adeta trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 71 seviyesinde ölçüldü. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi.