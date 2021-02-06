İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş yaşandı.

Pandeminin başından beri en yoğun mücadele veren illerin başını çeken İstanbul, sağlık politikalarının iyi sonuçlarını da en fazla hisseden şehir oldu. İstanbul'daki bir çok hastanenin yoğun bakım servislerinin doluluk oranında düşüşler yaşanırken, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Anestezi Reanimasyon Kliniği Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Namigar Turgut, hastanelerinde koronavirüs kaynaklı sadece 6 yoğun bakım hastasının kaldığını açıkladı.

Aylar sonra normal hastalar yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladı

Hastanedeki sağlık çalışanları aylar sonra normal hastaların yoğun bakım servisinde daha çok rol almaya başladı. Hastane, koronavirüs ve normal yoğun bakım hastalarının farklı katlarda tedavisine devam ediyor. Alışılagelmiş yoğun bakım ünitelerinden farklı olarak hastalar, cam kapıları olan tekli odalarda tedavi oluyor.

“Maske, temizlik ve mesafe; bu hastalıktan en büyük korunma yöntemi”

Anestezi Reanimasyon Kliniği Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Namigar Turgut, hastanenin açıldığı günden beri pandemi ile büyük oranda mücadele verdiğini anlattı. Alınan önlemlerin pozitif geri dönüşlerin olduğunu vurgulayan Turgut, "Şu an yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 6 koronavirüs hastamız var, onların da tedavileri devam ediyor. Salgında vaka sayısının düşmesiyle yoğun bakımda yatan koronavirüs hasta sayımız azaldı ama yükümüz hala aynı. Çünkü normal hastalarımızın yoğun bakımlarda tedavisine başlandı. Koronavirüse yakalanan hastalarda hastalığın seyri nasıl gelişeceği hakkında bilimsel bir veri yok. Bizim çok yaşlı hastalarımız da tedavi olarak bu hastalığı yendi ama çok genç hastalarımızı da kaybettik. O yüzden maske, temizlik ve mesafe; bu hastalıktan en büyük korunma yöntemi" dedi.