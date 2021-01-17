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İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken sürücüler güçlükle ilerleyebildi

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu yoğun bir şekilde devam etti.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu yoğun bir şekilde devam etti. Sabah işe gitmek için yola düşen bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş yavaş ilerleyebildi


İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu şiddetini arttırarak devam etti. Kentim birçok noktasında etkili olan kar yağışında sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi.

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