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İstanbul'da yoğun kar yağışı sürüyor

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde de etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde de etkili oldu. Taksim'de aniden başlayan yağıştan vatandaşlar şemsiye ile korundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı, iç bölgelerde de etkili olmaya başladı. Beyoğlu Taksim, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yağışta vatandaşlar şemsiye ile kardan korundu. Plazalar tepesinde yoğun yağıştan göz gözü görmedi. Çağlayan ve Taksim de kar yağışı etkili olan yerler arasında oldu.

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