İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle E5 Karayolunda görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sabah gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. E5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçülürken, bazı bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan sis daha sonra etkisini kaybetti.