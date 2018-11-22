İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. E5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkili olan sisin sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.