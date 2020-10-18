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İstanbul'da yoğun yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı


İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögar kapakları taştı, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Otomobiller ilerlemekte zorlanırken, sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

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