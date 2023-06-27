İstanbul'da “yok artık” dedirten olay: Transpaletle aracı taşıdılar

Avcılar'da bir grup pazar esnafı, tezgahları kuracakları yerde park halinde olan aracı, sahibine ulaşamayınca transpaletle taşıyıp yerini değiştirdi. İlginç anları kameralara yansırken, olayı gören vatandaşlar şaşırdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa kurulan Çarşamba Pazarı, bayram nedeniyle bugün kurulmak istendi. Ancak durumdan habersiz olan vatandaşların aracı, sokakta park halinde olunca pazar esnafı sahiplerine ulaşmak istedi. Ulaşamamaları üzerine esnaf, transpalet kullanarak aracın yerini değiştirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, olayı gören vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.