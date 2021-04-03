İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yollar, kısıtlama kararıyla boş kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması nedeniyle Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış, sadece pazar günü uygulanmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi kısıtlamasının yeniden uygulanacağını açıklamıştı. Vaka sayılarının artması nedeniyle İstanbul'da yeniden uygulanan cumartesi kısıtlamasında, yollar boş kaldı.


Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.