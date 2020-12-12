İstanbul'da yollar sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul'da kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollar E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.