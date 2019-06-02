İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan sis havadan görüntülendi

İstanbul’da aniden yaşanan hava değişimi nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oluyor.

İstanbul'da aniden yaşanan hava değişimi nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oluyor. Büyük Çamlıca Kulesi'nin sis eşliğindeki görüntüsü de, kulenin görkemini gözler önüne seriyor.


İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, bugün etkisini kaybetti. Gökyüzü bulutlarla kaplanırken, hava sıcaklığındaki küçük düşüş nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Çamlıca Tepesi gibi yüksek noktalarda sis etkili olurken, Büyük Çamlıca Kulesi'nin sis altındaki görüntüsü de İHA tarafından havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.