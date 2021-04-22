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İstanbul'da yüzde 74'lere ulaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala Haliç’te oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala Haliç'te oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 74'lere çıktı. E-5 Karayolu Haliç'te oluşan trafik yoğunluğu ise, havadan görüntülendi.

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