İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu

İstanbul’da Azerbaycan’a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.

İstanbul'da Azerbaycan'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.


Azerbaycan'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçlık konvoyla İstanbul'da tur attı. Konvoy boyunca araçlardan Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" isimli parça ve Azerbaycan'a destek sloganları yükseldi. Öte yandan konvoy nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.