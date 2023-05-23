İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 605 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çereçvesinde düzenlenen operasyonlarda 605 kilo uyuşturucu madde ve 111 kilonun üzerinde kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda iğneyle uyuşturucu enjekte edilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton maddesi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 17 ve 20 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz ilçelerinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 542 kilo 140 gram sıvı metamfetamin, 40 kilo 740 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 980 gram Hint keneviri, 2 kilo 250 gram kokain, 920 gram reçine esrar, 4 bin 525 sentetik hap, 20 parça Hint keneviri bitki parçaları (marihuana), iğneyle uyuşturucu enjekte edilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton maddesi, 2 kilo 500 gram asit, uyuşturucu yapımında kullanılan 8 kilo 200 gram katkı maddesi ile 1 tabanca ele geçiirldi.

Baskınlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar polisteki işlemlerinin ardında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.