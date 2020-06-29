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İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek “drift” yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek “drift” yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.


Ehliyetlerine el konulan, 8 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 41 bin 340 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de çok miktarda para cezası kesildi.

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